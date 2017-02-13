Опера «Пассажирка» в «Новой Опере»: память о Холокосте

Обычный январский фестиваль в этом году несколько задержался и проходил с 27 января по 11 февраля. В его программу вошли оперы, созданные в ХХ и начале ХXI веков. Как обычно, фестиваль не исчерпывается только оперной составляющей. В программу были включены камерная музыка Дмитрия Шостаковича и Эриха Корнгольда, а также духовные сочинения композиторов ХХ в.: «Симфония псалмов» И. Стравинского, «Чичестерские псалмы» Л. Бернстайна и Реквием Э. Л. Уэббера.

Открылся Крещенский фестиваль московской премьерой оперы Моисея Вайнберга «Пассажирка». Символично, что она состоялась 27 января в Международный день памяти жертв Холокоста. 27 января 1945 г. советские войска освободили узников концлагеря Аушвиц (Освенцим). С 2006 года по решению Генеральной ассамблеи ООН 27 января является Международным днем памяти жертв Холокоста.

Для Вайнберга Холокост стал личной драмой: вся его семья погибла в концлагере Травники, а сам он бежал из захваченной фашистами Польши в СССР. Сначала поселился в Минске и занимался в Минской консерватории в классе композиции В. А. Золотарева. В начале Великой Отечественной войны был эвакуирован в Ташкент. В 1943 г. он написал письмо Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу, вложив в него партитуру своей Первой симфонии. Благодаря Шостаковичу Вайнберга вызвали в Москву. Так начались их дружба и творческое сотрудничество длиною в целую жизнь.

Именно Дмитрий Дмитриевич посоветовал композитору написать оперу «Пассажирка» (1967-1968). Он прочитал одноименную повесть польской писательницы, узницы Освенцима Зофьи Посмыш. Автором либретто Шостакович предложил музыковеда, драматурга, зав. литературной частью Большого театра Александра Медведева. Он принял предложение, встречался в Польше с Зофьей Посмыш, побывал в Освенциме. Либретто было быстро закончено при участии Юрия Лукина. Вайнберг приступил к сочинению оперы по заказу Большого театра. Это первая опера композитора, которой была уготовала трудная судьба. Во время репетиций советская цензура запретила произведение, обвинив автора в так называемом «абстрактном гуманизме». Лишь в начале XXI в., уже после смерти композитора, скончавшегося в 1996 году, началась сценическая жизнь «Пассажирки».

Первая ее концертная премьера прошла в Московском международном Доме музыки в декабре 2006 г. в исполнении труппы Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, дирижировал Вольф Горелик. Вторая сценическая премьера оперы состоялась в июле 2010 на Фестивале в Брегенце (режиссер Дэвид Паунтни, дирижер Теодор Курентзис). Кстати, как рассказала в своем интервью завлиту «Новой оперы» Михаилу Сегельману вдова Вайнберга Ольга Рахальская, Александр Медведев много сделал для постановки «Пассажирки» в Брегенце. Сам приехать на Фестиваль не смог, был неизлечимо болен и умер, не дожив до премьеры.

Сегодня опера М. Вайнберга «Пассажирка» поставлена в Варшаве, Лидсе, во Франкфурте-на-Майне», в Штутгарте, Нью-Йорке, Чикаго, Хьюстоне и др. Входит она и в российскую театральную жизнь. Премьера «Пассажирке» в «Новой опере» открыла не только Крещенский фестиваль, но и Фестиваль музыки Вайнберга в Москве. Будет показано несколько премьерных спектаклей оперы Вайнберга «Идиот» на Новой сцене Большого театра. В рамках Фестиваля «Золотая маска» свою «Пассажирку» привезет в Москву Екатеринбургский театр оперы и балета (премьера в столице Урала прошла в сентябре прошлого года). Состоится в Москве и несколько концертов камерной музыки композитора. Безусловно, важнейшим событием станет Международный форум «Мечислав Вайнберг (1919 – 1996). Возвращение», который пройдет в Большом театре с 16 по 19 февраля. Его организаторы: Большой театр России и Национальная газета «Музыкальное обозрение». Они объединят российских и зарубежных исследователей, музыковедов, режиссеров, дирижеров, исполнителей музыки М. Вайнберга. Возможно, посетит форум Зофья Посмыш, ей исполнилось 94 года. Запланированы круглые столы, встречи, дискуссии…

Теперь вернемся к премьере в «Новой опере». Над постановкой «Пассажирки» работали музыкальный руководитель театра и дирижер Ян Латам-Кёниг, режиссер телевидения Сергей Широков, сценограф Лариса Ломакина, художник по костюмам Игорь Чапурин, хормейстер Юлия Сенюкова, художник по свету Айвар Салихов, хореограф Олег Глушко. Все - мастера высочайшего класса.

Корабль. Начало 1960-х годов. Залитая солнцем палуба океанского лайнера. Немецкий дипломат Вальтер с женой Лизой плывет в Бразилию. На палубе Лиза встречает пассажирку, лицо которой ей знакомо. Она узнает в ней Марту, узницу Освенцима, которую считала погибшей. Встревоженная Лиза впервые рассказывает мужу о том, что во время войны она была надзирательницей СС в Освенциме, и эта женщина напомнила ей заключенную из ее барака. Не менее Лизы встревожен Вальтер. Он ничего не знал о страшном прошлом жены и боится дипломатического скандала. По просьбе Лизы стюард узнает, что таинственная женщина, подданная Британии. Несколько успокоенные Лиза и Вальтер отправляются в бальный зал. Лиза снова встречает на палубе эту женщину. Она ничего не может поделать с собой, воспоминания одолевают ее, она продолжает свой рассказ о тяжелом прошлом. Возникает камера, в которой томятся из европейских стран, в том числе русская партизанка Катя, вернувшаяся с жестокого допроса.

В опере все время перемежаются разные места действий: палуба корабля, каюта, коридор, кают-компания и внутреннее пространство концлагеря, возникающее из воспоминаний героини. Режиссер и сценограф не объединили на сцене корабль и Освенцим, а нашли сценографическое решение для каждого визуальное пространство. Тогда после яркой и благополучной жизни на лайнере еще страшнее выглядят сцены в концлагере. Если в первом действии сцены на лайнере порой выглядят несколько похожими на красивые клипы, то во второй половине спектакля это ощущение полностью уходит, уступая место раскрытию жестокого морального и физического существования заключенных. Для режиссера главная драма заложена в образе Лизы. Бывшая эсэсовка, надзирательница барака в Освенциме спустя двадцать лет в мирной жизни встречает заключенную своего барака Марту. И здесь на красивом лайнере она проходит круги ада, вспоминая свою службу в Освенциме. Расплата за содеянное догнала ее, придя к ней в мирное время. Вокально и актерски убедительна в этой партии была Валерия Пфистер.

Для меня же главными стали сцены в концлагере и характеры заключенных: русская Катя —Виктория Шевцова, полька Кристина — Полина Шамаева, чешка Власта — Ольга Терентьева, еврейка Ханна - Светлана Злобина, француженка Иветта — Елена Терентьева, Старуха — Екатерина Кичигина, Бронка — Александра Саульская-Шулятьева. Как они заботятся и поддерживают друг друга. Устроили трогательный день рождения Марте, раздобыли ей цветочки. Под влиянием режиссера и, конечно же, музыки Вайнберга все эти артистки растворились в своих героинях и создали яркие запоминающие образы.

Главные герои оперы - заключенные Марта и ее жених Тадеуш. Война их разлучила, встретились они в концлагере. Наталья Креслина и Артем Гарнов потрясающе проводят эту неожиданную для их героев встречу. Теплотой и любовью светятся их глаза и наполнены голоса. Кажется, что они на эти короткие минуты забыли, что находятся в страшном лагере смерти, оказавшись в прошлой счастливой жизни. Они не могут оторваться друг от друга. Невдалеке за ними с ненавистью и злобой наблюдает надзирательница Лиза-Валерия Пфистер В ее застывших глазах созревает план, как подставить влюбленных и уничтожить эту большую любовь, появившуюся концлагере вопреки всем жестокостям и смертям. Молодые люди не поддаются ее провокациям, оберегая любовь и свое человеческое достоинство.

У коменданта СС запланирован концерт. Тадеуш — скрипач, он должен сыграть любимый комендантом вальс. Лиза позаботилась о том, чтобы Марта пришла на концерт. Вместо вальса Тадеуш играет Чакону Баха. За непослушание расстрел — на кульминации Чаконы Тадеуш падает замертво. Такова была месть эсэсовки заключенной. В финале оперы свою месть за жестокость и смерть Тадеуша Марта устраивает Лизе. Корабль. Танцевальный салон, заполненный пассажирами. Одна из пассажирок заказывает любимый вальс коменданта СС. Звучит вальс, который не сыграл Тадеуш и погиб. Лиза в ужасе — это самый страшный для нее круг ада, возможно и не последний.

Композитору удалось музыкальными средствами передать гнетущую атмосферу Освенцима. В музыку он вложил всю свою ненависть к Холокосту и небывалой жестокости человека к человеку и колоссальное эмоциональное напряжение, которое порой пронизывает и «тихую» музыку, и трогательную, и даже иногда сентиментальную. Эта сложнейшая партитура подчинилась дирижеру Яну Латам-Кёнигу и ведомому им оркестру. Дирижер был точен в соблюдении темпов, которые во многом определили общее точное звучание партитуры. В интервью корреспонденту газ. «Вешалка» Юлии Москалец Ян Латам-Кёниг сказал: «Должен признаться, что на эмоциональном уровне мне необычайно трудно дирижировать этой оперой. Мне приходится заставлять себя дистанцироваться, чтобы исполнить оперу до конца. Вместе с тем я считаю «Пассажирку» абсолютным шедевром».

В том, что этот шедевр Моисея Вайнберга состоялся в «Новой опере», «виноват» весь коллектив, который трудился над постановкой «Пассажирки», вложив в нее душу и сердце, талант и профессионализм.

Елизавета ДЮКИНА

Фото: Даниил КОЧЕТКОВ