Optimystica Orchestra выпусил «Соленый как Солнце» на виниле

Издание уже поступило в розничную продажу, пишет "Репродуктор". Релиз альбома «Соленый как Солнце» состоялся в 2016 году. Издание выпустила компания Zapal records. Альбом состоит из одиннадцати композиций. В записи пластинки приняли участие музыканты разных групп, среди которых участники «Сплин», Zorge, «ДДТ», Spitfire и других команд.



Соленый как Солнце

Альбом «Соленый как Солнце» на виниле выходит в канонической версии. Производство дисков велось в Германии. Издание напечатано на дисках-гигантах чёрного цвета. Релиз группа осуществляет самостоятельно, без привлечения лейблов.