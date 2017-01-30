Основателя Soho Rooms выпал из окна высотки

41-летний мужчина разбился, выпав из окна элитной многоэтажки, сообщает "Эхо Москвы".

О смерти Ткаченко, которого в клубной тусовке многие знали под псевдонимом Jeff, стало известно около полудня. Как рассказывают очевидцы — упал с одного из верхних этажей. Около десяти минут висел на карнизе, а затем рухнул на крышу пристройки здания в Шмитовском проезде. По некоторым данным музыкант и продюсер перед этим поругался девушкой по имени Мария, с которой жил вместе. По другим свидетельствам, речь идет о несчастном случае. Хотел припугнуть свою спутницу, но забраться в квартиру уже не смог. Девушка пыталась помочь, но не смогла, побежала за помощью к соседям, но именно в этот момент бывший владелец Soho Rooms сорвался с высоты 20 этажа.

Скорая помощь и спасатели помочь чем-то были бессильны. Невольная свидетельница гибели близкого человека в момент приезда следователей пребывала в шоковом состоянии. Друзья, среди которых много довольно известных людей, отмечают – в последнее время Ткаченко не злоупотреблял спиртным, был весьма позитивен и полон планов на будущее. Версию самоубийства многие называют маловероятной.

О каких-либо проблемах в профессиональной сфере Ткаченко не сообщалось, а из клубного бизнеса некоторое время назад он вышел.