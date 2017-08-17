Отец Цоя назвал книгу о сыне белибердой

14 августа, накануне очередной годовщины дня смерти Виктора Цоя, вышла фантастическая книга «Рижский клуб любителей хронопортации», посвящённая лидеру группы «Кино». Автор книги – бывший главный редактор журнала FUZZ Александр Долгов.





Отец музыканта Роберт Цой в беседе с НСН заявил, что книга питерского журналиста не заслуживает внимания и является бессмыслицей. «Для чего он это придумал? В фантастике ведь должна быть какая-то подоплёка. Я считаю, что это просто глупость какая-то, белиберда. Это всё фантазии автора. Я считаю, что даже глупо комментировать это. Я уверен, поклонники Виктора не то, что похохочут, а усмехнутся и плюнут на это. Другой реакции быть и не может», - заявил НСН Роберт Цой.