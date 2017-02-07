Пантыкин переосмыслил песню на стихи Ильи Кормильцева

Премьера трека в виде клипа приурочена к 10-летию со дня смерти поэта.

Речь идет о композиции под названием «Чего это стоило мне», пишет "Репродуктор". Песня была написана много лет назад Кормильцевым с соавторстве с Пантыкиным. В своё время она входила в репертуар свердловской группы «Урфин Джюс».

К 10-летию со дня смерти Ильи Кормильцева Александр Пантыкин записал новую версию старой композиции. Композитор исполнил её под аккомпанемент рояля. Черно-белое видео к этому произведению снял режиссёр Олег Ракович.