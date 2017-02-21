Paul McCartney и Ringo Starr записывают новый альбом

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на Billboard.

Старр опубликовал в Twitter совместную фотографию с Маккартни. «Спасибо тебе за то, что пришел и сыграл великолепную бас-партию. Люблю тебя, мужик, мира и любви!» — говорится в подписи.



Пол Маккартни и Ринго Старр

Бывший барабанщик The Beatles также опубликовал снимок с американским гитаристом Джо Уолшом из группы Eagles, который тоже принял участие в создании пластинки.

Рекламный агент Старра подтвердил Billboard, что Маккартни помог ему с записью нового альбома. Его релиз намечен на 2017 год.