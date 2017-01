Paul McCartney судится из-за песен The Beatles

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на Hollywood Reporter.



Пол Маккартни

Маккартни, как сообщается, надеется вернуть себе авторские права на ряд песен The Beatles, которые, по данным иска, он сам передал различным звукозаписывающим компаниями в период между 1962 и 1971 годом.

Впоследствии права на ряд композиций, включая Yesterday, Hey Jude и Let It Be, приобрел музыкант Майкл Джексон, а затем, после его смерти, они перешли компании Sony/ATV.

Адвокаты Маккартни, ссылаясь на положения американского закона об авторском праве, сообщили, что надеются вернуть права на композиции к 2018 году.

В ноябре сообщалось, что гневное письмо музыканта Джона Леннона к Маккартни продали на аукционе за $30 тысяч.