Переиздан винил группы «Кино» «Начальник Камчатки»

Новое издание имеет некоторые отличия от предыдущего, пишет "Репродуктор". Напомним, что альбом «Начальник Камчатки» на виниле впервые был выпущен в 2012 году. Тогда издание было приурочено к 50-летию Виктора Цоя. Одновременно на дисках-гигантах были выпущены все студийные работы группы «Кино». Новое издание поступило в розничную продажу летом 2017 года. Если предыдущий релиз готовился в Германии, то новый напечатан на российском заводе компании «Ультра продакшн». Изменения коснулись и художественного оформления диска.

Лицевая сторона конверта нового издания полностью совпадает с оформлением CD-издания 1996 года. Трек-лист винилового издания 2017 года состоит из двенадцати композиций. В него, как и в предыдущий релиз, не вошла «Ария Мистера Х». Тип упаковки нового издания – разворотный конверт.

Альбом группы «Кино» «Начальник Камчатки» был записан в 1984 году. Материал фиксировал на пленку легендарный Андрей Тропилло. Помимо основных участников коллектива в записи пластинки принимали участие Борис Гребенщиков, Сергей Курехин, Всеволод Гаккель, Игорь Бутман и другие известные музыканты.