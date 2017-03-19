Первые лауреаты премии BraVo: Хворостовский, Спиваков, Григорович

Перед началом церемонии Лундгрен пообщался в фойе с журналистами, рассказав о любви к Москве и своих предпочтениях в музыке. "Я люблю группу Led Zeppilin, из русской классики — Чайковского", — сказал он журналистам. Актер признался, что современных российских звезд оперы и балета он не знает, только Майю Плисецкую и Михаила Барышникова.

Немецкая поп-группа Fools Garden, впервые посетившая столицу и Большой театр, также ничего не знала о лауреатах премии. Но музыканты исполнили журналистам припев из попсовой песни про любовь на русском языке.

Лорен в ослепительном черно-серебристом платье перед началом концерта с улыбкой попозировала фотографам, но общаться с прессой не захотела.

Церемонию вели актеры Сергей Маковецкий и Екатерина Гусева.

"Это первая в России музыкальная премия, когда продюсеры не смогут награждать своих актеров, а актеры — своих продюсеров. По-моему, это интересно. Главную роль в ней играют профессионалы, эксперты в мире музыки", — сказал Маковецкий. Он добавил, что лауреатов следующей премии объявят 18 марта 2018 года. Премия вручается за заслуги в классической и популярной музыке. На первом этапе профессионалы музыкальной индустрии каждой страны-участницы будут выдвигать своих номинантов. Соискателями награды смогут стать артисты стран евразийского континента, чей зрительский потенциал равен 3 миллиардам человек. Затем независимые аудиторы подсчитают голоса и передадут их в оргкомитет премии. Результаты будут опубликованы на сайте конкурса.



Сергей Маковецкий и Екатерина Гусева

Премию выдающемуся хореографу Юрию Григоровичу, который в этом году отметил свое 90-летие, вручил министр культуры РФ Владимир Мединский.

Награду дирижеру и президенту московского Дома музыки Владимиру Спивакову "за поддержку талантов" вручила Софи Лорен.

"Дамы и господа, каждый из нас хочет построить дом, воспитать и сделать счастливым ребенка, оставить после себя добрый след на земле! Вы построили ваш Дом музыки, вы помогаете тысячам одаренных детей найти свой путь и осуществить свою мечту. Это огромная честь и большая радость вручать награду маэстро, чья безупречная профессиональная деятельность всегда идет рука об руку с щедростью и добротой. Браво!", — сказала Лорен.

"Мне как-то неудобно получать такую премию, когда рядом стоит великая актриса", — ответил Спиваков.

Также премию "за верность искусству" получил народный артист России, оперный певец Дмитрий Хворостовский. Сам артист присутствовать на BraVo не смог, статуэтку передали его родителям.

Лауреатов и гостей премии поприветствовали звезды мирового кино — актеры Дольф Лундгрен и Настасья Кински.

Видеоприветствия лауреатам премии прислали испанский оперный певец Хосе Каррерас и российская прима Анна Нетребко. Оба выразили сожаление, что не смогли присутствовать на церемонии, и выразили надежду попасть на нее в следующем году.

В гала-вечере приняли участие прима-балерина Большого театра Светлана Захарова, пианист Денис Мацуев, звезды мировой оперной сцены Ильдар Абдразаков, Юсиф Эйвазов, солисты ГАБТа Юрий Лаптев, Дарья Зыкова, Агунда Кулаева, Алексей Татаринцев, а также Государственный академический симфонический оркестр России им. Е. Ф. Светланова и Государственный академический русского хор им. А. В. Свешникова.

В программе прозвучали произведения Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Сергея Прокофьева, Иоганна Штрауса и других композиторов.