Первый канал получил замечание за отказ от трансляции «Евровидения»

В то же время никаких санкций, штрафов в отношении к российской медиакомпании не планируется, отмечается в заявлении EBU.

«Что касается спекуляций вокруг санкций против члена EBU от России, "Первого канала", который отказался от участия в конкурсе и не транслировал его в прямом эфире, референтная комиссия конкурса рекомендовала не применять никаких действий по отношению к вещателю на данном этапе. Но также комиссия выдала замечание "Первому каналу" за неучастие в обязательном совещании глав делегаций в марте в Киеве и за отказ от трансляции конкурса», — отмечается в заявлении EBU.

Вместе с тем руководство организации приняло во внимание, что действия «Первого канала» были мотивированы отказом украинской стороны допустить до участия в конкурсе певицы от России Юлии Самойловой, указано в заявлении организации.

В пресс-службе «Первого канала» на момент публикации материала не предоставили комментарий, пишет RNS.