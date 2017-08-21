Петкуну понравилось писать песни на чужие стихи

По словам Вячеслава Петкуна, не исключено, что он и дальше будет работать с текстами, которые написаны не им самим.



Вячеслав Петкун

«В этом году мы выпустили ЕР, куда вошли песни на стихи Ильи Кормильцева, Дмитрия Быкова и Антона Шагина. Для меня это первый опыт. Никогда не задумывался об этом, но, оказалось, что я никогда не писал музыку на чужие стихи. В общем, это довольно интересно, единственное, что это затягивает. Сейчас я как-то постараюсь как-то высказаться сам, а в дальнейшем тот же Антон, например, открыт к сотрудничеству, он отличный парень», - рассказал НСН Вячеслав Петкун.