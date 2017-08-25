ПФР пригласил Пугачеву оформить материнский капитал

"Алла Борисовна пока не обращалась к нам за получением материнского капитала. И, соответственно, приглашаем прийти в Пенсионный фонд Российской Федерации оформить заявление на получение сертификата. Если детям есть уже три года, этими средствами можно уже распорядиться", — сказала РИА Новости пресс-секретарь фонда Маргарита Нагога.

Муж Пугачевой телеведущий Максим Галкин заявил РИА Новости, что обсуждать на всю страну размер пенсии его супруги некорректно. По его словам, Пугачева пошутила на свадьбе своего внука Никиты Преснякова о том, что не сможет ему помочь, потому что у нее маленькая пенсия.

"Я не считаю корректным это обсуждать — нужен ли нам материнский капитал, получит ли пенсию Алла, не мы этот вопрос поднимали на всю страну. Алла на свадьбе пошутила, и действительно, пенсия у нее маленькая, и это несправедливо по отношению к ее заслугам, но у нас несправедливая пенсия по отношению к заслугам у миллионов людей. Я, слава богу, содержу семью, и денег нам хватает. А если Пенсионный фонд хочет что-то нам вручить, то у него есть наши контакты и они могут связаться с нами государственным способом, а не через прессу, это как-то странно", — сказал Галкин.