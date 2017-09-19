Пианист Дмитрий Алексеев сыграет романтиков в БЗК

Мировая музыкальная пресса называет Дмитрия Алексеева одним из выдающихся пианистов наших дней, «мастером живого фортепиано». Выпускник Московской консерватории, яркий представитель русской фортепианной школы, Дмитрий Алексеев живет в Лондоне и преподает в Королевском колледже музыки. Гастрольная география пианиста обширна, но, к сожалению, в России он выступает нечасто.

«Каждый раз, выходя на сцену Большого Зала Московской Консерватории, испытываю ни с чем несравнимое чувство волнения и вдохновения …», - признался о своем предстоящем выступлении в Консерватории пианист.

Откроет программу концерта «Великие романтики» Полонез-фантазия ор. 61 Фредерика Шопена. С музыкой великого польского романтика у пианиста особые отношения: сегодня многие считают Алексеева одним из лучших исполнителей его произведений. Шопен в его интерпретации признается эталонным даже на родине композитора в Польше.

О своем отношении к Шопену в одном из интервью Дмитрий Алексеев отметил: «Шопен очень близок русской музыке, или наоборот русская музыка очень близка Шопену… Для меня Шопен – что-то очень близкое, то, без чего невозможно представить себя, невозможно отделить свою жизнь от его музыки. Она одновременно необыкновенно демократична, доступна для любого человека, который никогда не слышал ни одной ноты классической музыки, а с другой стороны – настолько изыскана и аристократична в лучшем смысле этого слова… Для меня эта музыка – часть моей жизни».

На вечере также прозвучат Прелюдии ор. 11 Александра Скрябина и Симфонические этюды» Роберта Шумана.

Дмитрий Алексеев – лауреат престижных международных конкурсов, среди которых конкурс имени Маргариты Лонг в Париже (1969), имени Джордже Энеску в Бухаресте (1970), имени Чайковского в Москве (1974), а также I премия на международном конкурсе в городе Лидс (Великобритания). Его концерты проходят в крупнейших залах мира, пианист выступал с прославленными оркестрами Лондона, Берлина, Филадельфии, Парижа, Амстердама, Мюнхена, в том числе под управлением выдающихся дирижеров, среди которых Пьер Булез, Риккардо Мути, Владимир Ашкенази, Геннадий Рождественский, Евгений Светланов, Валерий Гергиев. Его гастроли проходят в крупнейших музыкальных центрах Европы и Америки, Азии, Австралии и Южной Африки. Он принимает участие во всемирно известных фестивалях в Эдинбурге, Берлине, Вене, Кольмаре (Франция), Вербье (Швейцария).

Начало в 19:00