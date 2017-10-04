Пианист Михаил Клейн умер во время концерта

"Пианист М.Клейн скончался во время концерта в органном зале прямо за роялем, исполняя свое собственное сочинение - джазовую фантазию «Это все Россия», в которую входят фрагменты нескольких известных песен. Он стал играть «Лебединую верность» и внезапно упал. Публика была в ужасном состоянии", - сообщила художественный руководитель филармонии Марина Токарская агентству "Интерфакс-Сибирь".

Артисту было 72 года.

"Причина смерти еще устанавливается. Несмотря на пожилой возраст, М.Клейн не жаловался на здоровье и, насколько нам известно, не страдал какими-либо тяжелыми болезнями", - сказала М.Токарская.

М.Клейн окончил Иркутское училище искусств, затем - Московскую государственную консерваторию им. П. И. Чайковского. В молодые годы работал с ведущими эстрадными исполнителями, записал грампластинку с известным американским певцом Дином Ридом. С 1972 года - солист Иркутской филармонии.