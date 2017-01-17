«Пилот» показал «Безмятежность»

Группа радует поклонников уже третьим видео практически подряд. И даже на съемки «Безмятежности» музыканты приехали прямо с площадки предыдущего клипа «Нет иного рая», а потому, если сказать, что они были очень уставшими, значит, не сказать ничего. Тем не менее, «пилоты» собрали волю в кулак и мужественно выполняли все указания режиссера. Что из этого получилось, судить зрителям, но «Пилот» и съемочная группа довольны результатом на все 100%.

Песня «Безмятежность» выйдет на будущем альбоме с рабочим названием «Пандора» и рассказывает, по словам автора Ильи Черта, о круге перерождений. Вдохновителями музыкальной составляющей стали «Portishead» и «Massive Attack».