«Пилот» выпустил книгу к 20-летнему юбилею

К книге прилагается два диска и забрендированная флэшка. В диски вошли лучшие песни за всю историю коллектива, но это не банальный сборник the best, а новое прочтение в акустической версии. На флэшке собраны архивные фото- и видеоматериалы, найденные в компьютерах и на дисках у самих музыкантов и самых преданных членов фан-клуба «13.Ч».

Это издание можно приобрести только на концертах предстоящего тура и в онлайн-магазине группы.

Большой гастрольный тур с юбилейной программой «Двадцатничек» музыканты начнут с масштабного праздничного концерта 11 февраля в родном Петербурге на сцене СК «Юбилейный», а москвичи смогут поздравить любимый коллектив 18 февраля в столичном клубе Stadium.