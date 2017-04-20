«Пилот» выпустит «Пандору» в конце года

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Группа «Пилот» в перерывах между гастролями работает над альбомом «Пандора».

«Буквально через несколько дней иду записывать еще четыре песни, вокал. Потому что весь инструментал ребята уже записали, а демо-версию совсем свежей новой песни мы буквально недавно записали на репетиционной точке. И думаю, что за год появятся еще какие-то свежие композиции, которые сейчас существуют только в наметках. Поэтому, в общем-то, мы движемся практически на гребне волны!», - заявил НСН Илья Черт.

Илья Черт
Илья Черт

По словам Ильи Черта, закончить работу над альбомом «Пандора» он планирует к концу этого или началу следующего года.

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