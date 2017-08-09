Письмо Джона Леннона бывшей жене выставлено на торги

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Письмо участника группы The Beatles Джона Леннона своей бывшей жене Синтии Пауэлл выставлено на торги.

Как сообщает Газета.ru со ссылкой на Telegraph, в документах на развод Леннона и Пауэлл говорилось, что их шестилетний брак распался после романа музыканта с художницей Йоко Оно.

Джон Леннон
Джон Леннон

Однако в одном из недавно найденных писем Леннона утверждается, что брак с Пауэлл распался, в частности, задолго до истории с Оно. Послание датировано 1976 годом.

Музыкант написал экс-жене в ответ на публикацию отрывков из ее мемуаров A Twist of Lennon в издании News of the World. Леннон просил Пауэлл прекратить рассказывать газетам об их отношениях.

Во втором письме, выставленном на торги, Леннон обращается к News of the World с требованием опубликовать его послание на имя Пауэлл без редактуры.

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