Пластинка с автографом Леннона для его убийцы выставена на продажу

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Fox News.

Леннон оставил автограф на своем альбоме для Чепмена за пять часов до того, как тот застрелил музыканта. Пластинка стала одним из вещественных доказательств в деле об убийстве британского исполнителя. Телеканал уточняет, что на альбоме сохранились отпечатки пальцев убийцы Леннона. Приобрести альбом можно на сайте Moments in Time, где продаются различные памятные вещи.

"Я никогда не сталкивался с предметом с такой историей – отчеты полиции, фиксация отпечатков пальцев, письма от окружного прокурора", — заявил представитель сайта Moments in Time и агент продавца Боб Зафиан.

Изначально виниловая пластинка с автографом принадлежала подсобному рабочему Филлипу Майклу, который нашел альбом возле дома Джона Леннона на Манхэттене сразу после того, как было совершено убийство. Майкл передал альбом полиции, однако вскоре после завершения расследования обстоятельств смерти Леннона получил пластинку обратно.

После этого альбом неоднократно выставлялся на торги. Так, в 1998 году он был продан за 150 тысяч долларов, в 2010 году – за 850 тысяч долларов. Имя нынешнего продавца не называется.