Подведены итоги премии «Русский ТОП 2016»

Голосование стартовало 26 декабря 2016 года и завершилось 25 января 2017 г. в 23 часа 59 минут.

Всего принято 62 160 голосов в пяти номинациях. Самой активной номинацией стала «Песня 2016 года». Голосование было допустимо раз в сутки.

В номинации «Лучший сольный исполнитель 2016 года» победу одержал выпускник шоу «Голос» Гела Гуралиа с результатом 4 585 голосов. От него отстали Егор Крид (3 158 голосов) и Сергей Лазарев (2 132 голосов).

Кроме того, Гела Гуралиа победил в номинации «Лучшая песня 2016 года» с песней «Любовь ты моя» (3 138 голосов). От него далеко оторвались песни МакSим - «Штампы» (1 788 голосов) и Егор Крид - «Мало Так Мало» (1 786 голосов).

В номинации «Лучшая сольная исполнительница 2016 года» победительницей стала МакSим (2 599 голосов), совсем ненамного от нее оторвалась Нюша (2 415 голосов), на третьем месте - Ани Лорак с 1 415 голосами.

В номинации «Лучшая группа 2016 года» уверенную победу одержал бойз-бенд «MBAND» с 1 923 голосами. Serebro набрало 1 167 голосов, «Время и стекло» - 812 голосов.

Наконец, «Лучший альбом 2016 года» - это альбом все той же M-Band - Без фильтров с 1 205 голосами. Ани Лорак - «Разве ты любил» набрал 923 голоса, а Тимати - «Олимп» 794 голоса.

Подробнее итоги голосования можно посмотреть здесь.

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