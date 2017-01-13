Погибла экс-солистка «Лицея»

Об этом сообщил в своем инстаграме ее друг Прохор Шаляпин, пишет Газета.ru.

По его словам, за несколько часов до смерти Роштаковой он поговорил с ней по телефону. В ходе разговора певица сообщила Шаляпину о своем намерении вернуться из Владивостока обратно в Москву на ПМЖ.

«Видимо, это просто бытовой несчастный случай. Жанна лежала в ванне, и ей на голову упала полка. Дома больше никого не было, и никто ей не мог помочь. Тело обнаружили только через сутки. Скорее всего, ей стало плохо — может быть, она потеряла сознание, и от долгого нахождения в горячей воде не выдержало сердце. Ужасная смерть!» — рассказал Шаляпин изданию dni.ru.