Покоривший Rammstein «Русский стиль» выступит в Москве

Коллектив, широко известный в России и по всему миру необычными постановками и видеороликами выступит с концертом в Москве.

Напомним, на днях группа Rammstein разместила кавер сврего хита Du riechst so gut в исполнении оркестра «Русский стиль» в своем Фейсбуке.

«Впервые за весь период проведения концертов мы решили сделать сольник именно в ночном клубе - небольшой танцевальной площадке на 1200 человек. Нам хотелось бы стать еще ближе к зрителю, плотнее друг к другу и погрузиться в клубную атмосферу, где до зрителя можно дотянуться рукой и пощупать его эмоции», - рассказал дирижер шоу-оркестра Дмитрий Калинин.

Кроме того, предстоящий мартовский концерт в Brooklyn Hall станет исключением из тура 2017, который уже запланирован. В сентябре 2017 года первыми зрителями шоу #FolkTheRock станут жители Владивостока, далее «Русский стиль» выступит перед жителями городов-миллионников и крупных районных и областных центров России. Турне продлится 3 месяца и охватит 45 городов, включая Севастополь и самую западную точку России – Калининград. Завершится тур в Москве большим сольным концертом с уже новой программой #BackToFolk в декабре 2017 года.

Начало концерта в 21.00