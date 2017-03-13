Полад Бюльбюль выдвинут на пост главы ЮНЕСКО

Его кандидатура официально внесена Азербайджаном на рассмотрение Исполнительного совета (ИС) ЮНЕСКО, сообщили ТАСС в постоянном представительстве республики при парижской штаб-квартире всемирной организации. Выборы пройдут осенью этого года.



Полад Бюль-Бюль оглы

По словам посла Анара Каримова, возглавляющего азербайджанскую миссию в ЮНЕСКО, Исполнительному совету переданы биография и дискурс кандидата. В своем меморандуме кандидат Азербайджана изложил свое видение основных задач мирового сообщества в сферах ответственности организации на предстоящее четырехлетие.

Выборы проводятся в связи с предстоящим истечением полномочий Ирины Боковой, избранной на пост генерального директора в 2009 году и переизбранной на новый срок в 2013 году. Она стала первым представителем восточноевропейской группы стран во главе всемирной организации. Правила ЮНЕСКО не допускают избрания высшего должностного лица более чем на два срока.