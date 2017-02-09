Поп-звезды помянут Валерия Ободзинского

На сцене выступят: Александр Серов, Иосиф Кобзон, Лариса Долина, Лев Лещенко, Надежда Кадышева, Таисия Повалий, Вадим Казаченко, Сосо Павлиашвили, Александр Маршал, группа «А-Студия», Глеб Матвейчук, Авраам Руссо, Татьяна Буланова, Зара, Марк Тишман, Варвара, Методие Бужор, Азиза, Ирина Дубцова, Дмитрий Харатьян, Руслан Алехно, Юлия Началова, Александр Олешко, «Новые Самоцветы», Группа М-Бэнд и другие.



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Люди всех поколений смогут вспомнить прекрасные песни, которые так проникновенно и легко пел их кумир, а молодёжь узнает и откроет для себя новое имя – Валерий Ободзинский. Во второй половине ХХ века имя Валерия Ободзинского стояло первым в списке советских эстрадных исполнителей. Его любили миллионы людей, а женщины его боготворили.

Артист собирал многотысячные стадионы своих поклонников, воспевая в своих композициях, тему женской красоты, истории о разбитых сердцах, несостоявшейся любви, о безраздельной мужской преданности и чести.

Он был первым исполнителем «Восточной песни», «Карнавала», «Вечной весны», «Листопада». С триумфом спел «Эти глаза напротив», «Что-то случилось». Певец записал песни к кинофильмам «Раба Любви», «Золото Маккенны», «Русское поле», «Это веселая планета». Песни композиторов Давида Тухманова, Александра Зацепина, Юрия Саульского к кинофильмам, которые благодаря его блистательному исполнению, стали популярными и навсегда вошли в Золотой фонд Советского кино.

11 марта на сцене Кремлёвского дворца вы сможете прикоснуться к творчеству Валерия Ободзинского, услышать старые песни в новом исполнении любимых артистов и насладиться невероятной энергетикой великой музыки.