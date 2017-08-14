Последний концерт Цоя покажет РЕН ТВ

Концерт легендарного музыканта и группы «Кино» был записан 24 июня 1990 года в Лужниках.

С большой сцены «Лужников» прозвучат песни «Звезда по имени Солнце», «Пачка сигарет», «Бошетунмай», «Война», «Печаль», «Группа крови», «Перемен». Профессионально оцифрованная запись создаст полный эффект присутствия на концерте и позволит телезрителям разделить эмоции тех, кто в тот день слушал Цоя вживую. РЕН ТВ покажет полную версию выступления.

15 августа 1990 года лидер группы «Кино» погиб в автокатастрофе, не дописав новую пластинку. Голос Виктора Цоя в вышедшем вскоре после этого «Чёрном альбоме» был восстановлен с демо-кассеты, оставленной музыкантом незадолго до смерти.

Эфир 5 августа в 00:30 на РЕН ТВ.