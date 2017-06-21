Посвящение Джорджу Гершвину в Москве

Огромны его заслуги перед американской музыкальной культурой. Когда Гершвин ушел, ему было всего 38 лет. Он - основоположник американской классической музыки, автор первой национальной оперы «Порги и Бесс». Композитор первый ввел джазовые интонации в классическую музыку и первый вывел джаз на академическую сцену. По всему миру с воодушевлением исполняются его сочинения самых разных жанров от песен, мюзиклов и джаза до симфонических произведений.

В российских городах был осуществлен проект «Посвящение Гершвину», который стартовал 3 июня в Калининграде в рамках фестиваля «Янтарное ожерелье». Центром проекта стал концерт в Большом зале Московской консерватории. С музыкой Джорджа Гершвина так же познакомились жители Рязани, Воронежа на Платоновском фестивале и Владимира на фестивале «Музыкальная экспедиция». Проект был осуществлен при поддержке Посольства США в Москве.

В программу концертов были включены все жанры многоликого творчества Гершвина: музыка к бродвейским спектаклям, кинофильмам, песни, фрагменты из мюзиклов и оперы «Порги и Бесс», симфонические сочинения. Специально на концерты приехали чернокожие певцы - сопрано Мишель Брэдли и баритон Сидни Аутлоу, ведь никто лучше их не поет оперу «Порги и Бесс», и американская пианистка Кэти Махан. Концерты шли в сопровождении Центрального военного оркестра Министерства обороны РФ (начальник оркестра, заслуженный артист России, полковник Сергей Дурыгин). Дирижер Марк Мандарано (США).



Марк Мандарано

Вечер начала увертюра к мюзиклу «Сумасшедшая девчонка», сыгранная ярко, сразу создав неповторимый эмоциональную атмосферу музыкального мира Гершвина. За ней последовали фрагменты из оперы «Порги и Бесс», принесшей Гершвину мировую славу. Сначала прозвучала Колыбельная Клары. Глубоким материнским чувством и проникновенностью был окутан голос Мишель Брэдли. У нее очень красивое сопрано, пропитанною массой тембральных красок, которое можно слушать бесконечно.



Мишель Брэдли

Это молодая, но уже прославленная певица, участница программы для молодых певцов Линдемановской программы «Метрополитен-Опера». У нее множество престижных наград. Среди них - Гран-при Конкурса классической песни им. Мэрилин Хорн Академии музыки Запада в Санта-Барбаре. Она победительница вокальных конкурсов Фонда Герды Лисснер, Сергея и Ольги Кусевицких, премии Фонда Хильдегард Беренс для молодых певцов. Выступала в летних концертах солистов «Метрополитен-Опера». В репертуаре Мишель оперы Моцарта «Дон Жуан» (Донна Анна), «Так поступают все женщины» (Фьордилиджи,) «Аида» Верди (Аида),Р. Штрауса «Кавалер Розы» (Маршальша), Верди «ФальстаФ» (Алиса).

Не отстал от своей партнерши и баритон Сидни Аутлоу. В его багаже - Гран-при Конкурса Флорида Гранд Опера и Международного конкурса Монсеррат Кабалье (Андорра), лауреатство Международных конкурсов Фонда Уолтера У. Номбурга и Фонда Герды Лисснер. Выступал в «Метрополитен-Опера», Английской Национальной Опере, принимал участие в исполнении ораторий Гайдна «Сотворение мира» и Генделя «Миссия». Сидни замечательно спел песню калеки Порги «Богач – бедняк», рассказывая всем, что у него теперь есть любимая женщина Бесс. Совместный дуэт Порги и Бесс «Бесс, ты моя новая женщина»в исполнении Сидни Аутлоу и Мишель Брэдли тоже был наполнен радостью двух влюбленных сердец.



Сидни Аутлоу

Закончила первое отделение концерта пианистка Кэти Махан одним из лучших сочинений Гершвина, любимым и слушателями, и исполнителями — «Рапсодией в стиле блюз». Репертуар Кэти Махан простирается от Баха до Пуленка. Но более всего она известна как интерпретатор музыки самых любимых своих композиторов француза Франсиска Пуленка и американца Джорджа Гершвина. Популярность ей принесли и многочисленные переложения для фортепиано симфонических произведений Гершвина. Кэти действительно доставила удовольствие своим исполнением Рапсодии: артистичной техничностью и красотой блюзовых интонаций.



Кэти Махан

Во втором отделении на сцене царила музыка из кинофильмов «Девичьи страдания», «Потанцуем?» и мюзиклов «Смешное личико», «Сумасшедшая девчонка». Мишель Брэдли и Сидни Аутлоу пели ярко эмоционально, с юмором и задором, были очень пластичны и выразительны. Особенно хороши они были в дуэтах, где их голоса очень красиво сливались, дополняя друг друга обаянием и открытостью ко всему доброму.

Завершила вечер «Посвящение Гершвину» его Симфоническая поэма «Американец в Париже». Рождение этого сочинения стало итогом поездки композитора в Европу. Как писал сам Гершвин, он хотел своей музыкой рассказать об американце, приехавшем в Париж, который прогуливается солнечным утром по Елисейским полям, вдоль Сены, среди книжных завалов, какие забавные случаи с ним происходят. Сколько в музыке задора, юмора, радости и немного мимолетной грусти… В ней даже звучат настоящие парижские клаксоны.

К большому сожалению, передать все это богатство не удалось ни Военному оркестру Министерства обороны РФ, ни дирижеру Марку Мандарано. Слишком он звучал по-военному громко, однообразно и протокольно. Зато замечательно пели Мишель Брэдли, Сидни Аутлоу и играла Кэти Махан. Встреча с творчеством Джорджа Гершвина состоялась!

Елизавета ДЮКИНА