Посвященные Дэвиду Боуи марки запустили в стратосферу

Акция является отсылкой к фильму «Человек, который упал на Землю», в котором музыкант сыграл главную роль. Об этом сообщает Газета.ru со ссылкой на The Guardian.

Гелиевые шары достигнут высоты более 34,1 км. После того как они лопнут, груз начнет падать со скоростью почти 200 миль в час, постепенно замедляясь до 8 миль в час у земли. Тот, кто угадает, куда приземлились подарочные наборы, получит один из них.



Марки, посвященные творчеству Дэвида Боуи

Всего в наборе 10 марок, на каждой из которых изображена или одна из обложек альбомов Боуи, включая Hunky Dory, Aladdin Sane, Heroes, Let's Dance и Earthling, или сам музыкант. На каждом наборе стоит штемпель Королевской почты в виде красной молнии с обложки альбома Aladdin Sane. Марки также можно будет купить.