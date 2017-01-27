«Потап и Настя» показали себя настоящих в клипе «Я……Я»

Согласно ключевой идее, «Я……Я» - это клип-аллегория, который метафорически раскрывает историю взаимоотношений мужчины и женщины.

«Данным клипом мы не открываем какую-то конкретную историю, поскольку каждый человек сможет найти в нем отражение своей личной любви и боли. Наша команда давно мечтала снять клип с похожим техническим и эмоциональным наполнением. «Я……Я» - это очень красивая песня, и ее эстетическим видеорешением было выбрано нахождение в центре только мужчины и женщины. Сегодня мы работаем на одной локации, и артисты не появляются в кадре вместе, каждый из них ведет свою линию в общем сюжете» - рассказывает продюсер клипа Ирина Горовая.

«Потап и Настя» называют свое творение новым вектором своего творчества и началом новой эры группы.

Потап: «В этой песне и в этом клипе мы как никогда настоящие! Каждый из нас вложил в «Я……Я» свое видение, отступив от всех канонов написания песен. Мы хотим удивить самих себя качественной работой об отношениях между мужчиной и женщиной, показав историю конфликта сквозь призму драмы в деталях, со всеми эмоциями и пограничными состояниями»

Настя: «Это взрослая и глубокая работа, в которую мы вложили все свои переживания. Я особенно в нее погрузилась, прочувствовав это соединение любви, боли и страсти, которое пытается вырваться наружу. Сегодня я хочу показать новую себя – честно и откровенно»