Появилось видео со съемок «Звезды по имени Солнце»

- У нас возникла мысль снять ролик, в котором было бы много разных людей, и каждый бы пел по строчке из песни Цоя, - рассказывает маркетолог Яндекса Лада Бакал. - Это, конечно, совсем не сценарий — просто идея. С ней я пришла ко Стасу, режиссёру из Санкт-Петербурга, вместе с которым мы уже сделали несколько анимационных роликов: например, про «Лебединое озеро» и коллекцию импрессионистов в Пушкинском музее.

- Образ Цоя, образ группы «Кино» для нас — это строгие парни в чёрном с гитарами, но по духу Цой был не столько рокером, сколько художником-перформансистом, как сказали бы сейчас, - говорит режиссер Стас Елисеев. - Он участвовал в «Поп-механике» Сергея Курёхина, когда они все, надев на себя что-то нелепое, скакали по сцене, издавая странные звуки. Это важная часть цоевской эстетики. Поэтому я решил, что в ролике должна быть какая-то дикость, какая-то странность и немножко абсурдизма.