Президент наградил Хворостовского , Кобзона и Баскова

Документ опубликован на официальном портале правовой информации, передает РИА Новости.

Согласно документу, знак отличия "За благодеяния" за активную благотворительную и общественную деятельность получил первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Иосиф Кобзон.



Дмитрий Хворостовский

За большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, СМИ, многолетнюю плодотворную деятельность награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени оперный певец, член общественной организации "Международный союз музыкальных деятелей" Дмитрий Хворостовский. Орден Дружбы получили артист-вокалист, член правления Международного союза деятелей эстрадного искусства Николай Басков, артист театра имени Моссовета Евгений Стеблов, артистка-вокалистка Московского государственного академического театра оперетты Светлана Варгузова.

Почетные звания заслуженного работника культуры РФ получили председатель правления Благотворительного Фонда имени Павла Михайловича Третьякова Елена Бехтиева, балетмейстер "Районного Дома культуры" Убинского района Новосибирской области Татьяна Коптяева.