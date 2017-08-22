Пропал солист «Рабфака» Александр Семенов



Александр Семенов

"Александр Семенов исчез с радаров рано утром 19.08. Не отвечает на телефон и мессенджеры. В больницах, моргах и тп не обнаруживается. Я приехал к нему домой, бился и звонил, не открывает. С 12 дня я хожу по ментам Мещанского ОВД - от участкового до начальника, звоню в инстанции - дверь квартиры вскрывать нельзя, пока, простите, не будет запаха.

Все разводят руками - я не родня.

Я не понимаю что и как делать. Консультанты тоже ничего придумать не могут. Соседей по площадке нет дома. Кто ему сдает квартиру - неизвестно," - написал Елин в Фейсбуке.