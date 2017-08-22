Солист «Рабфака» обнаружен мертвым

О смерти журналиста и музыканта сообщается на его странице в Facebook.

– Трагедия. Чуда не случилось. Чудесный, умный и добрый человек Александр Семенов найден мертвым у себя дома, ужасно, – говорится в одном из сообщений.



Александр Семенов

Друзья артиста пытались выйти с ним на связь с 19 августа 2017 года. Дверь квартиры была заперта изнутри.

- Дверь открыли. Саша Семенов мертв, - констатировали его коллеги.

Подробности описываются в блоге Анны Бокшицкой:

«Итак, трое суток назад Саша Семенов, солист группы Рабфак, перестал выходить на связь. Поскольку Саша с так себе здоровьем, за него страшно забеспокоились и стали искать. Сашин мобильный телефон включен все это время и ребята предполагают, что телефон у него дома на зарядке. Как и... сам Саша. Откуда они это решили? Саша никуда не ездил и не собирался. А также потому, что дверь в Сашину квартиру, в которую звонили и стучали и пытались открыть запасным ключом (!!!!) закрыта на щеколду изнутри. То есть мы понимаем следующий факт - внутри или человек в тяжелом состоянии инфаркта/инсульта или - труп. ...Человек в опасности, умирает или уже умер, должен же быть протокол на такую историю? Никакого протокола нет. Будет трупный запах, соседи напишут жалобу - взломаем дверь. Нету запаха? Дверь ломать нельзя! И теперь мы знаем, что вы собираетесь это сделать - все пойдете по уголовке. А если он еще жив? Ждите, когда пойдет трупный запах».

Уроженец Екатеринбурга (Свердловска), музыкант и продюсер Александр Семенов - участник легендарной свердловской группы «Апрельский Марш», затем выступал в качестве продюсера и директора групп "Юта", "Михална" и др. Наиболее известен как вокалист и композитор группы "Рабфак", созданной в 2009 году и исполнявшей песни с сатирическими текстами. Большая часть текстов группы написана поэтом Александром Елиным, работавшим также с группами "Мастер", "Ария" и другими. Песни "Рабфака", такие как "Новая песня о милиции", "Наш дурдом голосует за Путина", "Новая песня о Сталине", "Новая песня о Родине", "Новая песня о евреях" ("Hamas Must Die") и многие другие, получили широкое распространение в социальных сетях, где их услышали миллионы людей. С 2010 до конца 2016 года группа активно концертировала, в том числе дважды были организованы гастроли в Израиле, было выпущено несколько альбомов.

Причины смерти пока не известны. Ему было 60 лет.