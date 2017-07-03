«Радиомания 2017» раздала «Золотые микрофоны»

Шестнадцатая церемония собрала представителей не только крупнейших столичных холдингов, но и вещателей со всей страны.

Организатор премии «Российская Академия Радио» в этом году отмечает десятилетие, поэтому шоу получилось одним из самых масштабных за всю историю «Радиомании». Его смогли увидеть тысячи зрителей в зале и десятки тысяч во время трансляции на сайте и в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники.

«Золотые микрофоны» лучшим представителям отрасли вручали известные медиаэксперты и деятели культуры, многие из которых в прошлом сами работали на радио. Среди них: генеральный директор МИА "Россия сегодня", автор и ведущий программы "Вести недели" Дмитрий Киселев, заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин, депутат Государственной Думы и Олимпийская чемпионка Светлана Журова, журналист, продюсер Александр Любимов, режиссёр Егор Кончаловский, продюсер Иосиф Пригожин и многие другие.

Президент Российской Академии Радио Андрей Романченко и вице-президент Юрий Костин вручили специальную премию за создание Академии Эдуарду Сагалаеву - президенту Национальной ассоциации телерадиовещателей и человеку, по чьей инициативе, в том числе, 10 лет назад появилась РАР. Вместе с Сагалаевым ее основателем был и первый президент ВКПМ Александр Варин.

Отбор победителей Радиомании в этом году стартовал в апреле и впервые проходил в несколько этапов, чтобы процесс оценки был максимально объективным и открытым. На конкурс прислали более 200 работ, с каждой премией эта цифра увеличивается.





Победители «Радиомании 2017»:

Премия за социальную активность

«Проект «Большой стартап» -«Love Радио Серпухов»

Музыкальная программа

«ПроSHAREнные на МАКС-FM» - Радиостанция «МАКС-FM»

Информационная программа

«Новости» - Радио СИ

Радио DJ

«Радио DJ Дарья Матвеева» - Европа Плюс Саратов («Европа Плюс С»)

Разговорная, аналитическая, познавательная программа

«На глубине. Волга. XXI век» - Дорожное радио Саратов («Унисон-радио»)

Разговорная, развлекательная программа

«Истории новогоднего чуда» - Спутник FM (Уфа)

Репортаж

«На кончиках пальцев. Специальный репортаж» - Дорожное радио Саратов («Унисон-радио»)

Продвижение радиостанции, лучший неэфирный проект

«LikeParty » - Like FM

Радио шоу

«Утреннее шоу Profi-Тролли на МАКС-FM» - Радиостанция «МАКС-FM»

Специальная номинация «За энтузиазм и создание русскоязычных музыкальных радиостанций за рубежом»

«Новости шоу-бизнеса и музыки с Алексом Совой» - Радио Байкал

Сетевые радиостанции

• Проект «Европа Плюс Акустика» - Европа Плюс

• «Фестиваль Авторадио Победа» - Авторадио

• «Продвижение радиостанции в интернете. Музыкальная пародия» - Радио ENERGY

• Фестиваль Нашествие - Наше радио

• Радиомарафон «Битва за Порше» - Авторадио

• Цикл историко-познавательных программ «Сто событий, которые изменили Россию» - национальная радиостанция «ЗВЕЗДА-FM»

• Цикл программ, посвящённый изучению иностранных языков «Поговорим по…» -

Детское радио

• «Оформление эфира. Музыкальные джинглы» - Радио ENERGY

• «Легенды Ретро FM – фестиваль двух столиц» - «Ретро FM»

• «Циклы познавательных программ «Читаем музыку», «Иллюстрация» - Радио КНИГА

• Программа «ResiDANCE» - Европа Плюс

В этом году специальная премия впервые вручалась и самому популярному артисту на радио. Награду из рук генерального директора исследовательской компании Mediascope Руслана Тагиева и генерального продюсера «Русской медиагруппы» Сергея Балдина получила певица Ёлка. Именно ее песня "Прованс" стала самым ротируемым треком за последние 10 лет, она прозвучала на радио около 17 тысяч раз.

На сцене «Крокус Сити Холл» выступили музыканты, чьи хиты сегодня звучат в эфире российских радиостанций: Валерий Меладзе, Валерия, Михаил Шуфутинский, Валерий Сюткин, Ёлка, Эмин, Александр Коган, Леонид Агутин, Александр Иванов, Наргиз, Варвара Визбор, группа «Братья Грим» и другие. Ведущими церемонии стали Александр Олешко и Яна Чурикова.