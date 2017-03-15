Rammstein оценил кавер российского оркестра на свой хит

Группа разместила российский кавер в своём официальном аккаунте в "Фейсбуке".

Столичный шоу-оркестр "Русский стиль" записал это видео на первый сингл с дебютного альбома Rammstein ещё в апреле 2016-го. В клипе артисты не щадят сил и энергии, отыгрывая известную мелодию на домрах, балалайке-контрабасе и даже на пиле.

Музыканты пояснили, что пытаются найти новый формат музыкального перформанса, пишет Life.ru.

В официальном аккаунте оркестра на YouTube видео уже набрало пять миллионов просмотров, хотя было опубликовано всего два дня назад. Да и пояснение к видео достаточно красноречивое: "Больше струн, чем в метал-группе. Это оркестр, в котором хочется трясти головой".