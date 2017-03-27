Reelroadъ выпустил первый клип в своей истории

Клип на песню "На море орёл" был снят летом 2016 года в Токсово за один день. Режиссёр клипа - Алексей Белкин, оператор - Даниил Мороз.

"Так получилось, что когда мы начинали свою деятельность, был ещё век тёплых аналоговых носителей и первый тираж нашего первого альбома был издан на кассетах. В те далёкие годы снять себе видеоклип представлялось чем-то из области научной фантастики - интересно, познавательно и недостижимо. Так что все эти годы мы в принципе достаточно спокойно жили без клипов. Сейчас же всё очень сильно поменялось и снять видеоклип стало намного доступнее, благо, прецеденты у наших коллег по цеху всем известны. Мы долго собирались и вот готовы представить вам наш первый видеоклип. Специально для съёмок была записана песня. Мы никогда ещё не работали так быстро - песню для клипа записали буквально за один день. Столько же снималось видео. Эта песня нам очень дорога, можно сказать, что мы до неё наконец-то доросли", - рассказывают музыканты Reelroadъ.

Группе Reelroadъ исполнилось 16 лет. Как и многие питерские фолкеры, свою деятельность коллектив начинал с кельтской музыки. Затем Reelroadъ переключились на русскую музыку, записав ещё 3 диска. В данный момент музыканты работают над новой концертной программой и проводят мастер-классы по русским народным танцам.