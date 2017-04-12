Renee Fleming завершает карьеру

Об этом сообщает Muzcentrum со ссылкой на Нью-Йорк Таймс. 58-летняя американская дива уходит с оперной сцены в том же возрасте, что и ее наставница Леонтин Прайс.

В течение нескольких лет Флеминг постепенно сокращала количество ангажементов. «Не хочу, чтобы люди говорили: « О, пожалуйста, прекратите», - пояснила сама певица, объясняя причины своего шага.

Рене Флеминг долгое время являлась одной из ведущих звезд Метрополитен. Она продала более двух миллионов пластинок, стала лауреатом четырех премии Грэмми.