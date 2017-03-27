Риск отмены концерта Depeche Mode застрахован на 43,6 млн руб

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу страховщика.

Страховая сумма по договору составляет 43,6 млн рублей. Договор страхования имущественных интересов заключен с организатором концерта - с ООО "Русский Шоу-Центр", уточняется в сообщении. Если мероприятие отменится по предусмотренным страховкой причинам, страховщик возместит организатору расходы на аренду концертного зала, рекламу, печать, реализацию билетов и иные расходы.



Depeche Mode

Полисом покрываются убытки от отмены мероприятия по независящим от организатора причинам, в том числе в случае болезни солиста, несчастного случая, поломки оборудования или кражи реквизита, теракта, невозможности использования концертной площадки из-за ее повреждения, например, в результате пожара.

"В 2016 году "Ингосстрах" выплатил почти 10 млн рублей за отмену концерта Эннио Морриконе и 3 млн рублей за отмену концерта группы Roxette, оба мероприятия должны были пройти в Москве", - цитирует пресс-служба начальника управления страхования ответственности "Ингосстрах" Дмитрий Шишкин.