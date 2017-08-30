Robbie Williams подпишет именную звезду для российской Аллеи славы

Об этом ТАСС сообщили в среду в пресс-службе департамента коммуникаций "Crocus Group".



Робби Уильямс

"Робби Уильямс 8 сентября лично подпишет в Москве свою звезду накануне московского концерта в "Олимпийском", который пройдет 10 сентября, - отметила собеседница агентства. - Именная звезда будет заложена в ближайшее время".

Именная звезда Робби Уильямса станет 32-й на Аллее славы в торгово-развлекательном комплексе VEGAS. Ранее свои звезды подписали Брэдли Купер, Роберт де Ниро, Мила Йовович, Карлос Сантана, Глория Гейнор, Джон Кьюсак, Рой Джонс-младший, Антонио Бандерас и другие.

Робби Уильямс даст концерты в Москве и Санкт-Петербурге (7 сентября ) в поддержку нового альбома The Heavy Entertainment Show.