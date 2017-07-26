ROF-2017 откроется 10 августа в Пезаро (Италия)

Фестиваль был основан великим музыкантом Альберто Дзеддой, недавно ушедшим от нас в мир иной. Об этом человеке хочется говорить исключительно в превосходной степени: выдающийся исследователь и интерпретатор творчества Джоаккино Россини, великий дирижёр и педагог, неутомимый труженик. Ещё не прошло и года с тех пор, как московские меломаны могли видеть Альберто Дзедду за дирижёрским пультом в КЗЧ при концертном исполнении оперы «Эрмиона» Дж. Россини.



Альберто Дзедда

Выдающимся вкладом Альберто Дзедды в мировую оперную культуру стала созданная и руководимая им до самого конца его жизни «Академия Россиниана» в Пезаро. Это действительно высшая школа оперного мастерства, школа постижения россиниевского стиля исполнения. Маэстро самозабвенно работал с молодыми певцами, приезжавшими к нему со всех уголков земного шара.

Особое место в его педагогической созидательной деятельности занимали певцы из России. В своих интервью Альберто Дзедда неоднократно отмечал красоту русских голосов, первоклассную подготовку исполнителей, их способность к обучению, чему помогала эмоциональная близость носителей двух культур. Это подтверждалось невероятно тёплым приёмом публикой выступлений выдающегося музыканта в России.



Россиниевский Оперный Фестиваль

Откроется программа ROF-2017 исполнением оперы «Осада Коринфа» Дж. Россини на сцене «Адриатика Арена». В главной партии, наряду с Нино Мачаидзе, предстанет наш тенор Сергей Романовский. На следующий день, 11 августа, будет исполнена опера «Пробный камень» Дж. Россини. Среди исполнителей много выпускников «Академии Россинианы», в том числе признанный россиниевский тенор Максим Миронов, ученик профессора Дмитрия Вдовина. Опера «Торвальдо и Дорлиска» Дж. Россини будет представлена 12 августа на сцене «Театра Россини». И опять, среди исполнителей главных партий мы находим певцов из России. Это сопрано Саломе Джусиа и тенор Дмитрий Корчак.

Пожалуй, не будет преувеличением причислить тенора Дмитрия Корчака к выдающимся музыкантам нашего времени. Это возможно, благодаря, например, его концертным программам, представленным в последнее время, его дирижёрским дебютам и, конечно, его блистательной певческой карьере. И тут опыт Дмитрия Корчака сопоставим лишь с опытом самого Пласидо Доминго, только с разницей в возрасте. Что касается ROF, то певца можно считать постоянным насельником этого святого места в пространстве мировой культуры. Опять же, контракт на три года Дмитрий Корчак получил, исполнив партию тенора в «Stabat Mater» Дж. Россини. Было это в Пезаро. Прежде такое случилось лишь с Хуаном Диего Флоресом, тоже завсегдатаем ROF.

Символично, что предстоящий ROF-2017 завершится 22 августа исполнением «Stabat Mater» Дж. Россини. Партию тенора исполнит Дмитрий Корчак.



Пезаро

Кроме опер, на фестивале этого года будет представлена высокого уровня концертная программа. С сольным концертом на сцене консерватории, основанной Дж. Россини, выступит сопрано Маргарита Гришкова. В легендарном зале «Театра Россини» состоится выступление выдающегося баса Ильдара Абдразакова и тоже с сольной программой.

Фестиваль этого года, судя по программе и составу исполнителей, обещает быть необычайно интересным и насыщенным. Радует, что отечественная исполнительская школа, в сочетании со сложившимся творческим взаимодействием с итальянскими музыкантами, даёт высокие художественные результаты, столь необходимые миру.

Людмила КРАСНОВА