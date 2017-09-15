ROF-2017. «Путешествие в Реймс» и концерты «Bellcanto»

Это произведение стало «дежурным блюдом» , выпускным спектаклем «Академии Россинианы», основанной и руководимой до конца дней своих великим Альберто Дзеддой.

В этом спектакле пробовали свои силы, а потом широко расправляли крылья многие, ставшие теперь легендой, певцы с мировыми именами.

Спектакль этого года собрал, как, впрочем, и в предыдущие годы, интернациональный состав исполнителей. Это соответствует основному принципу, заложенному в программу «Академии Россинианы» её основателем, легендарным Альберто Дзеддой: музыка Джоаккино Россини должна звучать во всех уголках мира.

Приятным сюрпризом, во всяком случае, для зрителей из России, было исполнение маленькой, но очень важной роли юного короля Франции Александром Корчаком. Несмотря на свой девятилетний возраст, Александр уже не в первый раз выходит на сцену, очень волнуется, так как чувствует огромную ответственность перед зрителями.



Александр Корчак в опере «Путешествие в Реймс»

Как рассказала его мама, Анастасия Корчак, успешный менеджер в оперном мире, Александр уже выступал на знаменитых оперных сценах. Дебют его состоялся в Мадриде в балете «Щелкунчик». Затем Александр участвовал в спектаклях «Воццек» и «Парсифаль» в Венской опере, а также в опере «Искатели жемчуга» на сцене театра Ан дер Вин. И вот теперь дебют на знаменитой сцене Театра Россини в программе ROF-2017. Карьера маленького артиста развивается!

На вопрос о главной идее своей очень ответственной роли в опере «Путешествие в Реймс» Александр ответил так: «Я хотел донести до зрителей то, что король Франции пришёл на праздник, где его так ждали, а в результате гости даже не заметили его присутствия. Король потратил столько сил, старался, а его не заметили. Зато зрители познакомились с новым королём, и праздник состоялся для них!»

Анастасия рассказала, что Александр учится на «отлично» в обычной австрийской школе, поёт в хоре, играет на скрипке и ещё постигает азы большого тенниса. Будет ли он музыкантом или выберет другую профессию, время покажет. А мы желаем Александру Корчаку новых творческих успехов!

Программу фестиваля продолжила серия концертов «Bellcanto», среди которых ярким событием был концерт Ильдара Амира-Абдразакова, лучшего баса мира, лауреата премии «Грэмми». Действо состоялось в Театре Россини в сопровождении оркестра «Филармоника Россини» под управлением маэстро Ивана Лопеса-Рейнозо. Меломаны прибыли на этот концерт не только из Европы, но и из Америки и Японии. Счастливые, собравшиеся в этом зале, слушали певца, затаив дыхание. Что и говорить, шикарный бас, объёмный, бархатного тембра, легко заполнивший зал театра, просто заворожил слушателей. Программа включала произведения Верди, Моцарта, Россини и была исполнена исключительно артистично, со свойственной этому выдающемуся певцу манерой исповедальности, непосредственного обращения к каждому слушателю.



Ильдар Абдразаков

По окончании концерта зрители в едином порыве переместились к выходу встречать артиста и благоговейно дожидаться автографа. Кстати, публика на концерте была, в основном, мужского состава и возрастная, но «болеющая» азартно, как на футболе. Молодёжи на фестивале было совсем мало, к сожалению.

Заметным событием стал концерт трёх теноров, два из которых были дебютантами на нынешнем фестивале. Это Джон Ирвин из США и наш Сергей Романовский. Третий тенор, Мишель Спирес, певец из США, периодически, с 2012 года, участвует в постановках россиниевского фестиваля. Концерт прошёл в сопровождении оркестра «Филармоника Джоаккино Россини» под управлением маэстро Давида Парри.

В программу вошли арии, дуэты, трио из опер Россини «Армида», «Риккардо и Зорайда», «Отелло», «Вильгельм Телль», «Семирамида» и «Зельмира». Содержание представленных музыкальных текстов, в основном, героико-трагического плана. Исполнители показали себя как состоявшиеся большие артисты, владеющие не только необходимыми вокальными техниками, но и исполнившими свои партии осмысленно и артистично. Всё это нашло отклик у чуткой фестивальной публики. Оставаясь в пределах объективности, можно отметить, что исполнение Сергея Романовского было встречено залом с особым энтузиазмом. Многие зрители уже познакомились с певцом на опере основной программы «Осада Коринфа». Это, безусловно, большой успех певца и важный шаг в развитии его карьеры.

Программа фестиваля, в которой представлены все жанры произведений Россини, невольно обращает нас к истокам уникального явления по имени ROF. А началось всё с того, что маэстро Альберто Дзедде в театре «Ла Скала» предстояло дирижировать, как он говорил, «Парикмахером», то есть, знаменитым «Севильским цирюльником». Получив строгое классическое образование, Альберто Дзедда не мог согласиться с обнаруженной им колоссальной вариативностью при исполнении этой оперы. Маэстро, учёный-исследователь, обратился к первоисточнику, к авторскому тексту и стал настаивать на исполнении так, как написано Россини. Альберто Дзедде пришлось пройти через суды, но он победил. Вот с этого есть пошёл фестиваль, именуемый ROF, который в этом году посвящён его основателю, великому Альберто Дзедде.

Завершился фестиваль исполнением сочинения Джоаккино Россини «Stabat Mater» в память маэстро Альберто Дзедды в Театре Россини.

Людмила КРАСНОВА