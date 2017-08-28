Рома Зверь не получит 1 млн за песню «Южная ночь»

Об этом сообщили РАПСИ в суде.

Тем самым кассация удовлетворила жалобу ООО «Кинокомпания Лунапарк». Дело отправлено на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Девятый арбитражный апелляционный суд 11 мая по заявлению Билыка взыскал с ООО «Централ Партнершип» и «Лунапарка» компенсацию.

Ранее стороны заявляли, что могут заключить мировое соглашение по делу, но им не удалось урегулировать спор во внесудебном порядке. Основанием иска стало «незаконное использование компаниями «Лунапарк» и «Централ Партнершип» песни «Южная ночь» в рекламе фильма «Выпускной».