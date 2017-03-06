Рома Зверь презентовал дебютный клип своей дочери

«Я ходил на один из отчетных концертов и потом предложил Оле записать песню, чтобы она поняла весь процесс работы в студии целиком, - вспоминает Рома Зверь. - Так и получилось, что Оля записала песню «Уж, вы мои ветры, ветерочки», после чего мы уже задумались о съемках клипа».

К работе над видео папа с дочкой приступили не сразу, пришлось дождаться летних каникул, чтобы без спешки продумать сценарий и выбрать локацию. Снимать решили во время семейного отпуска на Тенерифе, в подготовке участвовала и супруга Марина Королева, которая традиционно выступила художником по костюмам.

«По задумке нам надо было показать северную природу, скалы, океан. Я думаю у нас получилось, не смотря на то, что картинка все равно достаточно теплая, - рассказывает Рома Зверь. - Самое сложное было избежать кактусов и пальм в кадре, чтобы они не выдавали нашу южную локацию».

Клип сняли за пять съемочных дней, но слова «камера, мотор» Оля слышала не каждый вечер – выбирали особенно красивые закаты и только тогда отправлялись в заповедник недалеко от дома, где и снимали до поздней ночи.

«Мне понравился клип, мы его снимали в очень красивых местах. У меня даже было ощущение, что мы остались с папой одни на целом острове, - вспоминает Ольга Билык. – А самая запоминающаяся сцена - с огнем, потому что после съемок мы поджаривали хлеб и он был таким вкусным!».