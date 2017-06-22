Рома Зверь путешествует на вертолете по Горному Алтаю

Уже несколько дней Рома Зверь живет на базе недалеко от озера Телецкое и уверяет, что готов остаться в этом месте на несколько недель, наслаждаться памятниками природы и… молчать.

У лидера группы "Звери" настолько насыщенный гастрольный график, что посетить «Российский Тибет», где тебя окружают только озера, водопады и горы – бесценно.



Рома Зверь

Передвигаются туристы в основном на лодках или вертолетах, потому что времени мало, а посмотреть хочется многое. Так Рома Зверь успел увидеть одну из крупнейших горных вершин России – Белуху, высота которой 4509 метров.

«Мы пролетали мимо заснеженных хребтов, ледников, видели семь озер. У нас настолько профессиональные пилоты, что мы приземлялись прямо на воду, – рассказывает Рома Зверь. – Пилоты сажают вертолеты где угодно, и мы видели такие места, куда попасть в принципе очень сложно».

Также на Алтае Рома Зверь успел посетить знаменитый музей Рериха, где не сохранились картины художника, но жива память о его экспедиции. В планах – рыбалка, ведь в алтайских местах водятся и хариусы, и таймень. Единственное на что не решился лидер группы ЗВЕРИ, так это принять пантовые ванны (они содержат в себе вытяжку из крови рогов оленей).

По возвращению в Москву Рома Зверь продолжит работу над новым альбомом группы "Звери", первая часть которого выйдет уже в сентябре.