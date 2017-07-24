Рома Зверь выпускает автобиографию «Солнце за нас»

«Солнце за нас» – это продолжение автобиографии лидера и создателя группы «Звери», песни которой популярны много лет. Она повествует о жизни теперь уже известного музыканта, а тогда никому не знакомого Романа Билыка, который, как и многие, в начале 2000-х с мечтами о музыке и собственной группе приехал покорять Москву. Именно с момента появления будущего «Зверя» у станции «Спортивная» начинается его правдивая, честная, не прикрытая цензурой и моралью история, ставшая частью истории самой группы.



Рома Зверь

«Солнце за нас» открывает московский путь яркого музыканта к славе, признанию, музыкальным премиям, продаваемым альбомам, хитам, которые крутит Муз-ТВ и MTV, многотысячным поклонникам и концертам на лучших площадках страны. Здесь Рома Зверь откровенно рассказывает о том, как в начале своей музыкальной карьеры работал на стройке, зарабатывая на жизнь, как снял свою первую квартиру на окраине столицы, как пешком шел к девушке за город, желая сэкономить 150 рублей на пиво.

В его историях фигурируют и обшарпанные подъезды на окраине города, и бессонные московские ночи с прогулками по центру, и вино, и песни под гитару, и девушки.

Вот что о ней говорит режиссер фильмов «Черная молния», «Призрак», «Дед Мороз: битва магов» Александр Войтинский: «Мы прошли с Ромой огонь и воду, но большую часть времени промолчали. И только сейчас, прочитав эту книгу, я узнал, что творилось у него в душе, о чем он думал и как относился ко всему, что «сквозь нас прошло». И, несмотря на то что я был непосредственным участником событий, эта книга меня потрясла! У автора не только цепкая память, но и безжалостно точный язык».

«Солнце за нас» – это и личная история Ромы Зверя, и путь группы к успеху, рассказанные максимально честно, правдиво и подробно, так, как если бы вы сидели вместе с ним на кухне, разговаривая о жизни и музыке, когда время далеко за полночь и уже ни к чему притворяться, врать и сдерживать эмоции и крепкие слова.

« … Все время лили дожди. Поздно вечером после студии Саша подвозил меня до 9-й Парковой, потому что метро уже не работало. И мы еще долго сидели в машине и обсуждали, на какую песню снимать видео. Стоит ли брать «Дожди-пистолеты»? Стоит ли идти по этому пути, который не гарантирует успех или пойти по проторенной дорожке, снять на что-то вроде «Просто такой сильной любви»? Дождь, дворники машины шуршат... Такое состояние героическое – решение принимаем, договариваемся. Поговорим, поговорим, потом сидим, молчим и думаем. Однажды кончилось тем, что мы оба заснули в машине…».