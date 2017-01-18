Российская певица вошла в число самых востребованных сопрано мира

Как сообщает РИА Новости, портал bachtrack.com опубликовал подборки топ-10 в классической музыке по итогам 2016 года. В рейтинге представлены 10 номинаций, среди которых — лучшие 10 современных композиторов, топ-10 современных произведений, лучшие 10 оперных театров, а также хоров, сопрано, меццо-сопрано, контртеноров, теноров, баритонов и басов.



Ирина Лунгу

В рейтинге сопрано Лунгу уступила первенство чешской певице Альжбете Полачковой (Alžběta Poláčková).

Родилась Ирина Лунгу в Молдавии. После распада СССР семья переехала в город Борисоглебск Воронежской области – Ирине было в то время 11 лет. В 18 лет Лунгу поступила в Воронежский институт искусств. Еще в студенческие годы певица стала артисткой Воронежского театра и уже тогда успешно участвовала в разнообразных конкурсах: победа в Москве на "Bella voce", второе место в Санкт-Петербурге на конкурсе Е.Образцовой, гран-при в Греции на конкурсе им. М.Каллас, диплом на Конкурсе им. П.И.Чайковского.

В сезоне 2003—2004 годов Лунгу дебютировала в La Scala в опере Джоаккино Россини "Моисей и фараон", и с тех пор выступает на сценах ведущих оперных театров мира.