Роза Мажонц угостила всех «Пина Коладой»

Роза Мажонц прошедший год вела активную гастрольную деятельность и довольно часто появлялась на страницах таблоидов. Принимала участие во множестве съёмок и была гостъей красной ковровой дорожки 7-й музыкальной премии телеканала "RU TV". Но именно свежего музыкального творения певицы слушатели ждали целый год.

Июль — месяц, богатый на релизы новых песен и клипов. Многие артисты в разгар сезона отпусков стремятся "вывести в свет" свои летние треки. Большое количество одновременных релизов усложняет возможность артистам привлечь внимание к своему творчеству, завоевать свои 3 минуты внимания слушателя. Именно по этой причине одним из наиболее успешных релизом июля смело можно назвать свежую работу певицы Розы Мажонц - «Пина Колада». Более 1 700 000 прослушиваний за первые сутки только во ВКонтакте!

По словам певицы, причина столь радостного развития событий кроется в самой песне. Соблазнительный клубный трек для летних танцполов и динамичных поездок на автомобиле. Солнечная лирика, модное электронное звучание, интересные текстовые крючки и редкий, подкупающий своей красотой тембр голоса, словно призыв с тропического побережья. Мелодия светлеет от проникновенной манеры исполнения, а бас подпитывает танцпол. "Твои поцелуи, как Пина Колада"...

"Пина Колада"- это уже 6-й сингл певицы. Он заявлен как обновлённый формат и результат совместной работы с новой командой. Запись песни осуществлена в знаменитой кузнице хитов "Milk Music Studio". Аранжировщик и продюсер записи - Равиль Гимазутдинов, известный сотрудничеством с группой "А-Студио", Зарой, Анной Плетнёвой, Согдианой, Ольгой Бузовой и др. Обладатель "Золотого Граммофона" и ряда других премий.

"Для тех из вас, кто не на пляже или модном фестивале, не переживайте, вы тоже сможете окунуться в немного безбашенную, солнечную и романтичную атмосферу лета, не выходя из дома, просто прослушав этот знойный трек!", - говорит Равиль.



Роза Мажонц

Сейчас Роза Мажонц полным ходом ведёт работу над новыми композициями, новым музыкальным видео и подготовкой обновлённой концертной программы. И, по признанию певицы, в альбоме не обойдётся без сюрпризов. И первый сюрприз - качественно новое звучание.