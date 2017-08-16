СБУ подготовила документы на запрет въезда Басты на Украину

Об этом говорится в ответе ведомства на запрос украинского издания "Апостроф".



Баста

"На Ваш информационный запрос от 09.08.2017 относительно Вакуленко В.М. сообщаем, что компетентным подразделением СБУ подготовлены соответствующие документы для принятия решения о запрете въезда на территорию Украины указанном гражданину", - ответили в СБУ.

Также в спецслужбе добавили: "Сейчас продолжаются мероприятия по документальному оформлению указанного решения в порядке, предусмотренном действующим законодательством Украины, что требует определенного времени".

Напомним, после обращения "Апострофа" через народного депутата Антона Геращенко к главе Службе безопасности Украины Василию Грицаку, стало известно, что СБУ неоднократно передавала Госпогранслужбе информацию о посещении Крыма рэпером "Бастой", однако, даже после этого артист смог выступить 17 июня с концертом в Киеве. Председатель СБУ также подчеркнул, что "визиты В.Вакуленко в Украину создают предпосылки к дестабилизации общественной ситуации в государстве".

Также известно, что следующий концерт Басты в Киеве запланировано на 1 декабря 2017 года.