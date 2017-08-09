Selena Gomez снимется у Вуди Аллена

Картину снимают для Amazon Studios. Ее название пока неизвестно, сообщает Газета.ru со ссылкой на Entertainment Weekly.



Селена Гомес

У Гомес есть опыт работы в крупных кинопроектах. Например, она снималась в фильме «Отвязные каникулы». Фаннинг в последнее время сотрудничает с известными режиссерами, среди которых София Коппола и Николас Виндинг Рефн.

Что касается ленты Аллена, то в ней также сыграет Тимоти Чаламет («Интерстеллар»).

С Amazon Studios режиссер работает не в первый раз. Один из их предыдущих проектов – фильм «Светская жизнь».