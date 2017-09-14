Селене Гомес пересадили почку подруги

"Некоторые из моих поклонников заметили, что я ушла в тень и спрашивали, почему я не продвигаю свою новую музыку, которой я очень горжусь. Дело в том, что мне нужно было пересадить почку из-за моей волчанки и пройти реабилитацию после операции. Это то, что мне нужно было сделать для моего общего здоровья. Я искренне надеюсь, что скоро поделюсь с вами позитивными новостями", - написала певица в соцсети.



Селена Гомес с подругой

Селена Гомес поблагодарила свою семью и команду врачей. И выразила благодарность своей подруге, которая отдала свою почку певице.