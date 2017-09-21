Сергей Бобунец не хочет «Смысловых галлюцинаций»

Он рассказал о главной причине расставания со своим коллективом и о том, как космонавты подпевали ему на концерте прямо с орбиты.

Во время живого выступления на РЕН ТВ Сергей Бобунец не стал скрывать, почему «Смысловые галлюцинации», известные со времён выхода фильма «Брат 2», прекращают своё существование.



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«Для меня группа – это то, чем я жил с 16 лет, это вся моя сознательная жизнь. Может, потому я не хотел бы к этому возвращаться. Остаток своего времени я хотел бы побыть собой».

Тем не менее, Сергей исполнил в студии программы «Соль» главные хиты, написанные для группы, и рассказал, как пел «Звёзды 3000» («За звезду полжизни…») с космонавтами Алексеем Овчининым и Олегом Скрипочкой, которые включились в выступление прямо с орбиты.

«В прошлом году, выступая на фестивале «Нашествие», мы остановились после 1 куплета. В этот момент космонавты с МКС появились на большом экране и начали 2 куплет. А затем уже мы подстроились под них и закончили исполнение.

Это было очень красиво. И с тех пор, когда в маленьких городках люди комплексуют – «Ну, куда же мы, из этой дыры…» – я говорю: ребята, я сам из Нижнего Тагила, кто бы мог подумать, что космонавты на МКС будут петь мою песню».

Музыкант исполнил в студии «Соль» композиции «Розовые очки», «Звёзды 3000», «Вечно молодой», «Без стюардесс», «Апрель научил нас любить», «Вечность встанет с нами», «Вершины», «Напоминай», «Разум когда-нибудь победит», «Зачем топтать мою любовь».

Выпуск программы «Соль» - в воскресенье, 24 сентября в 00:00 на РЕН ТВ.